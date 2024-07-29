Российские авиакомпании теряют самолеты 29.07.2024, 14:19

2,508

Все дело в санкциях.

Российские авиакомпании под воздействием санкций Запада, которые ограничили поставки в страну новых лайнеров и запретили обслуживание уже имеющихся, начали терять самолеты.

С конца октября 2023-го по 26 июня 2024 года число пригодных для полетов бортов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков сократилось на 3%, до 693 воздушных судов. Это следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно реестру Росавиции, больше всего самолетов за отчетный период выбыло из эксплуатации у «России» (входит в группу «Аэрофлот») — 12 судов. Всего в парке авиакомпании числятся 124 самолета. На данный момент на «консервации» находятся в общей сложности 19 лайнеров, сообщил представитель «России». Среди них шесть Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319, один Boeing 737 и семь Superjet 100.

Также по пять судов выбыло у S7 и «Ямала», еще по два — у «Ютэйр» и «Аэрофлота». Близкий к S7 источник «Ведомостей» сообщил, что сокращение парка самолетов компании стало результатом проблем с обслуживанием Airbus A320neo и A321neo. В частности, на лайнерах установлены двигатели Pratt & Whitney нового поколения, которые не ремонтируют в России.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что всего у компании 171 самолет, из которых 96% находятся в состоянии летной годности и выполняют полеты, а другие «проходят разные формы технического обслуживания».

Росавиация учитывает только те самолеты в авиапарке перевозчиков, которые получили сертификат летной годности (СЛГ), а он, в свою очередь, отзывается, если судно по какой-либо причине не совершает полеты более 180 дней, напомнил главный редактор портала Freequentflyers.ru Илья Шатилин.

Основная причина увеличения числа выбывших самолетов связана со сложностями в обслуживании и ремонте импортных лайнеров, говорит старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева. При этом, по ее словам, российская авиапромышленность не успеет заменить авиакомпаниям иностранные лайнеры, которые должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году.

Российские авиакомпании ограничены в полетах за рубеж, а объем перевозок внутри страны до сих пор не достиг уровня 2019 года. Поэтому пока авиакомпаниям «самолетов хватает», говорит руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com