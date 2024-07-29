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Отразится ли скандал вокруг Wildberries на работе белорусских продавцов?

  • 29.07.2024, 14:25
  • 2,426
Отразится ли скандал вокруг Wildberries на работе белорусских продавцов?

Предприниматели в недоумении.

Уже несколько дней не утихают разговоры по поводу разногласий в семье владельцев маркетплейса Wildberries — Татьяны и Владислава Бакальчук. На этой торговой площадке работают как крупные белорусские организации, так и предприниматели.

Максим Кисель, гендиректор компании «ГлобалПлейс», которая торгует на маркетплейсе, рассказал порталу ibMedia, что следует учитывать бизнесу из Беларуси на фоне объединения Wildberries и группы Russ.

Максим Кисель считает, что объединение Wildberries и Russ «никак не отразится» на белорусских селлерах. Он назвал изменение основного юрлица «формальным и техническим».

Также отметил, что нужно держать руку на пульсе и проверять сообщения в личном кабинете. Порекомендовал ориентироваться лишь на заявления официальных лиц компании или ее владельцев.

Напомним, что в Wildberries сообщали о скором изменении юрлица. Теперь вместо ООО «Вайлдберриз» будет указано ООО «РВБ», которое примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами площадки. При этом отмечали, что изменения никак не затронут работу селлеров и не повлияют на ежедневные бизнес-процессы.

Смена юридического лица в оферте продавцов — необходимое условие для объединения бизнеса Wildberries с бизнесом группы Russ. В компаниях заверяют, что благодаря этому селлеры получат больше возможностей для развития бизнеса.

Но, несмотря на заявления о том, что изменений не будет, Максим Кисель все равно отмечает, что Wildberries оказался довольно непредсказуемым партнером, у которого всегда возможны некоторые корректировки в правилах работы и тарифах. Также эксперт рекомендует предпринимателям иметь WB в качестве дополнительного канала продаж, а не основного. В таком случае есть возможность избежать рисков.

Анализируя возможные негативные сценарии, гендиректор компании «ГлобалПлейс» отмечает, что изменения будут, но вряд ли кардинального масштаба: «Wildberries — это очень большая инфраструктура, на которую завязаны многие бизнес-процессы. Прогнозирую, что изменения окажутся плавными, и мы к ним приспособимся».

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