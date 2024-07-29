Z-военкоры воют и ноют 1 Александр Невзоров

29.07.2024, 14:33

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Кто на самом деле победил «вагнеров»

Победившие вагнеров туареги – народ уникальный. У них нет собственной территории, они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами, они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.

Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их сообществе царит матриархат.

Несмотря на то что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями.

После свадьбы муж в течение года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется нехорош, женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет.

Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.

Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами.

При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.

Короче, вагнеров как мух перебили подкаблучники в голубых халатах и тапках.

На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют – просят помощи у министерства обороны РФ.

И да, в честь туарегов был назван внедорожник Volkswagen Touareg, что значит «рыцарь пустыни».

Александр Невзоров, Telegram

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