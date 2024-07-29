Z-военкоры воют и ноют

Z-военкоры воют и ноют1
- Александр Невзоров
- 29.07.2024, 14:33
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Кто на самом деле победил «вагнеров»
Победившие вагнеров туареги – народ уникальный. У них нет собственной территории, они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами, они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их сообществе царит матриархат.
Несмотря на то что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями.
После свадьбы муж в течение года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется нехорош, женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет.
Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.
Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами.
При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, вагнеров как мух перебили подкаблучники в голубых халатах и тапках.
На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют – просят помощи у министерства обороны РФ.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник Volkswagen Touareg, что значит «рыцарь пустыни».
Александр Невзоров, Telegram