закрыть
29 июля 2024, понедельник, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-военкоры воют и ноют

1
  • Александр Невзоров
  • 29.07.2024, 14:33
  • 2,952
Z-военкоры воют и ноют

Кто на самом деле победил «вагнеров»

Победившие вагнеров туареги – народ уникальный. У них нет собственной территории, они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами, они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.

Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом  в их сообществе царит матриархат.

Несмотря на то что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины! Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. Женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их за это камнями.   

После свадьбы муж в течение года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется нехорош, женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа. При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет.

Перед  принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.

Питаются туареги в основном  молоком и молочными продуктами.

При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.

Короче, вагнеров как мух перебили подкаблучники в голубых халатах и тапках.

На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют – просят помощи у министерства обороны РФ.

И да, в честь туарегов был назван внедорожник Volkswagen Touareg, что значит «рыцарь пустыни».

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин