Число кораблей на военно-морском параде Путина рухнуло до исторического минимума 4 29.07.2024, 15:09

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Всему виной — потери в Украине.

В 2024 году Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который принимал лично Владимир Путин, стал самым скромным в истории мероприятия. В торжественной церемонии в Санкт-Петербурге 28 июля участвовали 20 кораблей и катеров, одна подводная лодка и четыре парусных судна. В общей сложности — 25 судов. При этом впервые за 8 лет была отменена морская часть парада в Кронштадте.

В параде не участвовал ни один из кораблей, об уничтожении или повреждении которых ранее заявляли в ВСУ, обратила внимание BBC. На мероприятии в Северной столице присутствовало всего два корабля Черноморского флота — корвет «Меркурий», выполняющий с 2024 года задачи на российской базе в Тартусе, и фрегат «Адмирал Григорович», отмечает издание.

Для сравнения, в 2023 году в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте участвовали 45 кораблей. Более 40 кораблей участвовали в параде в 2022 году. В 2021-м — свыше 50.

По данным мониторингового проекта Oryx, после начала полномасштабной войны Украина, у которой флота нет вообще, смогла с помощью ракет и морских беспилотников потопить или повредить 26 кораблей и подлодок Черноморского флота, что составляет треть ЧФ. Это позволило Киеву снизить угрозу десантных операций и использования российских кораблей для обстрелов украинской территории, а также очистить акваторию Черного моря для экспорта своей сельхозпродукции.

В частности, были повреждены или уничтожены корабли «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Саратов», «Оленегорский горняк» и «Минск», а также флагман ЧФ «Москва» и подлодка «Ростов-на-Дону». В марте был потоплен самый новый патрульный корабль «Сергей Котов». Помимо этого, в сентябре 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В мае ракетами ATACMS был уничтожен последний ракетный корабль ЧФ в Крыму «Циклон».

Успешные действия ВСУ заставили Россию вывести корабли Черноморского флота из Крыма, где они базировались 240 лет, а патрулировать Черное море ей теперь приходится подводными лодками. Тренировочные мероприятия российские корабли начали проводить в Азовском море, поскольку командование ВС РФ считает его менее опасным, чем Черное.

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