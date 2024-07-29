закрыть
29 июля 2024, понедельник, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине

3
  • 29.07.2024, 15:36
  • 1,678
Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине

В частности, они посетили передовой командный пункт ССО в районе Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине.

Глава украинского государства обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ, отмечает «Униан».

«Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами», - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации городов и сел.

В своем обращении глава украинского государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.

«Вся страна на вас рассчитывает. Мы точно победим», - отметил Зеленский.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.

Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко