Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине

Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине3
- 29.07.2024, 15:36
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В частности, они посетили передовой командный пункт ССО в районе Волчанска.
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине.
Глава украинского государства обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ, отмечает «Униан».
«Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами», - сообщил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации городов и сел.
В своем обращении глава украинского государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.
«Вся страна на вас рассчитывает. Мы точно победим», - отметил Зеленский.
Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.
Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.
Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.