Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине 3 29.07.2024, 15:36

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В частности, они посетили передовой командный пункт ССО в районе Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине.

Глава украинского государства обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ, отмечает «Униан».

«Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами», - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации городов и сел.

В своем обращении глава украинского государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.

«Вся страна на вас рассчитывает. Мы точно победим», - отметил Зеленский.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.

Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

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