В Польше изменится способ подачи заявления на получение вида на жительство 1 29.07.2024, 15:50

4,726

Это коснется и белорусов.

В Польше во вторник, 30 июля, на заседании правительства министры обсудят внесение изменений в закон об иностранцах, передает «Польское радио».

Проект поправок к закону об иностранцах, представленный министром внутренних дел и администрацией, направлен на имплементацию положений ЕС в польское законодательство.

Он возложил на государства — члены Европейского союза обязанность принять законодательные решения, регулирующие вопросы въезда, прав и выдачи разрешений на жительство с целью трудоустройства по профессии, требующей высокой квалификации — голубая карта ЕС, а также условия въезда и пребывание и права членов их семей.

Поправка предусматривает изменение способа подачи заявления на получение разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание и разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС — вместо обязанности личной подачи заявления на бумажном носителе в воеводском управлении его можно будет подать онлайн.

Обязанность личной явки будет сохранена, в частности, для снятия отпечатков пальцев и предъявления документов, необходимых для подтверждения сведений, содержащихся в заявлении, которые запрашивает воевода. Штамп в паспорте иностранца, который служит подтверждением подачи заявления, будет заменен на справку, подтверждающую подачу заявления.

Проект также включает новое определение высшей профессиональной квалификации.

После смены он охватывает квалификации, полученные после окончания высшего образования и в результате профессионального опыта. Владельцы голубой карты ЕС будут иметь право вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши.

Также планируется продлить срок действия документов, выдаваемых лицам международной защиты, то есть иностранцам, получившим статус беженца или дополнительную защиту на территории Республики Польша.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com