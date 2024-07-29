В Беларуси изменился порядок сдачи экзаменов на водительские права 29.07.2024, 16:25

Есть изменения и касаемо теоретического экзамена.

В Беларуси изменился порядок сдачи экзаменов на водительские права. Соответствующее постановление Министерства внутренних дел (№214 от 25 июня 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал, отмечает «Комсомолка» .

Новая инструкция для экзаменов на водительские права

Для этого утверждена новая инструкция порядка приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, кроме колесных тракторов.

Теперь для приема водительских экзаменов в Беларуси не будут создавать экзаменационные комиссии. Будет только утверждаться список сотрудников - «экзаменаторов». Теоретический и практический экзамен смогут принимать сотрудники ГАИ, которые осуществляют контроль за деятельностью регистрационно-экзаменационног8о подразделения (РЭП) и имеющие права на правление ТС соответствующей категории. При проведении экзамена в авто сможет присутствовать гаишник, в обязанность которого входит контроль за деятельностью РЭП.

Экзамены могут приниматься в РЭП, уполномоченных выдавать водительские права. А для граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей, в РЭП по месту пребывания в Беларуси. При этом теперь нет обязанности проходить все этапы практического экзамена только в одном РЭП.

Повторный прием экзамена будет проходить в дни, определенные распорядком работы РЭП и по предварительной записи, если экзамен сдается не в группе.

Недопуск к экзамену на водительские права

Установлен ряд условий, когда к экзамену на водительские права могут не допустить. Например, при отсутствии определенных документов или, если они просрочены, или имеют записи карандашом, приписки, наличия сведений об ограничении права на управление транспортными средствами.

А также, если человек лишен права управления транспортными средствами либо лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением, кроме предоставления права управления после окончания срока такого лишения, либо о выданном направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование до истечения 60 дней со дня выдачи.

Недопуск к сдаче экзамена будет письменным с указанием причин.

Теоретический и практический экзамен

Есть изменения и касаемо теоретического экзамена. Теперь это может быть только автоматизированная система (без бумажных вопросов) со временем сдачи до 15 минут. Разъяснения об ошибках будут автоматическими на компьютере.

В практическом экзамене появилось условие, что используются именно учебные автомобили. И изменены некоторые требования к транспортным средствам, используемым при экзамене на некоторые категории. Например, на категорию «D» необходим именно учебный автомобиль, который оборудован не менее чем 23 местами для сидения пассажиров.

Первую попытку в группе будут принимать именно на автомобиле учебной организации.

Также в документе закрепили, что после сдачи практического экзамена на права категории «C» экзаменуемый допускается к сдаче практического экзамена на права категории «B», после категории «D» - к категории «C» или «B», после любой категории – к подкатегории «А1».

Практический экзамен на водительские права

В машине теперь при сдаче экзамена едет только экзаменуемый на водительском месте и экзаменатор - справа от экзаменуемого на сиденье, с которого осуществляется доступ к дополнительным педалям привода сцепления и тормоза.

Кроме того, сократили время на выполнение каждого элемента - не более 2 минут (было 3 минуты). А еще пробуксовку колес при начале движения теперь внесли в список причин, при которой не засчитывается выполнение элемента первого этапа практического экзамена. И сюда же включили «вмешательство экзаменатора», то есть если гаишнику пришлось экстренно тормозить или направить движения для предотвращения ДТП.

При этом если раньше второй этап практического экзамена должен был быть не менее 4 километров, то сейчас это неважно. Однако появилось конкретное указание, что маршрут должен пролегать в населенном пункте.

Также добавлено количество и состав обязательных элементов на маршруте: выполнение двух левых поворотов на перекрестке, выполнение двух разворотов (одного на перекрестке), остановка транспортного средства для целей посадки (высадки) пассажиров. Еще будут смотреть на правильное оценивание дорожной обстановки. Маршрут в городе будет считаться пройденным при не более двух ошибках в выполняемом задании и (или) нарушений ПДД. Две пробуксовки колес при начале движения и вмешательство экзаменатора добавили список причин, когда экзамен не сдан.

Еще в инструкции появилось понятие мотодром, и условия сдачи экзамена на нем.

Кроме того, теперь результаты практического экзамена вносились в АИС и объявлялись экзаменуемому не позднее чем через 5 минут после завершения попытки сдачи этапа (ранее - до 30 минут).

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