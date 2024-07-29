Обитатель минного поля Владимир Халип

29.07.2024, 16:32

Начинает проклевываться крамольная мысль.

Позвонил следователь. Ошарашил растерянную женщину странной информацией. В поле у села Водяное найден скелет в очках. Никаких сомнений – ей просто повезло. При убитом сохранился солдатский медальон. Имя, фамилия, номер воинской части. Отныне обстоятельства гибели ясны, все совпадает. Это тот, кого она так долго и настойчиво искала. Родственник из города Валуйки Белгородской области, подписавший когда-то контракт. Он больше не числится пропавшим без вести. А это значит…

Женщина прервала информатора. Как могло случиться, что солдата убили при штурме села, а никто из командиров так и не попытался выяснить, куда тот пропал? И он, забытый всеми, пролежал там больше года. Ей рассказывал даже сослуживец погибшего, что видел, как в день провального штурма этот очкастый неудачник лежал где-то там, раскинув руки. Открытые глаза убитого смотрели в небо. И как вообще можно было посылать его на тот штурм, если даже в этих очках он ничего толком не видел?

Официальным лицам не принято задавать подобные вопросы. Есть страны, в которых излишнее любопытство не поощряется. За это и схлопотать ненароком можно. Тем более, что повода для выяснения обстоятельств нет и быть не может. Скелет в очках найден. Личность убитого установлена. Звонок следователя поставил точку. Осталось выполнить формальности и получить компенсацию. Таков порядок. Один для всех. Какие еще тут могут быть вопросы?

А если они все-таки остаются и донимают нестерпимо, не проще ли заглянуть в интернет. Погуглить. И послушать свидетельства тех, кто в подобную ситуацию попадал, но остаться в чужих полях скелетом не пожелал. Никаких особых откровений. Разве только одна нелепая и нетривиальная деталь. В тот момент штурма, когда оставалось разве что распрощаться со своей пустопорожней жизнью, такой же бедолага вдруг решился на нелепый трюк. А в остальном весь этот ролик – видеозапись обычного допроса российского контрактника, сдавшегося в плен.

Давно не бритый мужичок с фонарем под глазом. Неказистый. Невзрачный. Но говорит связно, по сути. Бывший детдомовец. Из Иркутской области. Жизнь к нему была неизменно строга. Семьей не обзавелся. Работал, где придется. Как-то все не ладилось. Долги росли. И тут добрые люди посоветовали податься в контрактники. В военкомате убеждали, что стрелять и на штурмы ходить не придется. Куда ему такому! Будет где-нибудь в тылу, на подхвате. А тут как только на место доставили, сразу в штурмовую группу воткнули. Даже без автомата. Людей, говорят, мало. Вот и приходится видимость создавать. А потому всякий годится. Потери страшные. Убитых с поля не выносят. Разве что офицеров. И нечего удивляться, что так много без вести пропавших. Никто никуда не пропадал. Просто погибшие никому не нужны. Командирам не до того.

Перед штурмом предупредили, что обратной дороги нет. Не выбраться – расстреляют. Так что вперед и точка. Занять первую линию траншей. А тут мины. Огонь прицельный. Бронемашину подбили. Тех, с кем шел на этот штурм, - в двухсотые. Всё, конец. И тут его вдруг осенило. Скинул с себя все, до трусов. Чтобы видно было – у него ни оружия, ни взрывчатки. До украинских траншей добежал.

Жизнь на минном поле, как бы ни притворялись его обитатели, беспредельно трудна и опасна. Война продолжается. Конца ей не видно. И уже начинает проклевываться крамольная мысль, что бессмысленно ждать перемен. Надо как-то самому выбираться из этого кошмара. И как-то устраиваться там, где жизнь невозможна.

Даже в видавшей всякое Белгородской области обычный обыватель решил, что в такие ненадежные времена лучше придерживаться вечных ценностей. Свой дом. Свое хозяйство. Своя земля. Не слишком роскошно, чтобы вездесущая власть не завидовала. Но жить можно. Тем более, что картошка уродила отменно. Что еще человеку надо? Сиди у открытого окна. Любуйся ухоженным огородом. Радуйся, что возраст не призывной.

Но тут летели на боевое задание всем известные путинские соколы. И надо же такому случиться, у одного из них управляемая бомба оторвалась. Так называемый «неконтролируемый сход». Падает точно в огород. Пятьсот килограмм взрывчатки уходят в землю. Однако бомба не взорвалась. Власти отреагировали мгновенно. Прислали экскаватор и саперов – извлечь и обезвредить. Экскаваторщик растолковал перепуганному мужику, что это уже 125-й «неконтролируемый». И вообще, ему повезло. Далеко не каждый такой случай кончается только потерей картошки.

И точно. В тот окаянный день над дачным участком агронома Константина Лопаткина из той же Белгородской области никакие соколы не пролетали. Он собрался в город. Времени еще в запасе было много. А старенькая «Нива» в дороге его не подводила. И агроном решил записать дочерям свои видеосоветы – как ухаживать за этим участком, чтобы все вокруг цвело и благоухало.

В тот жаркий день экипаж машины боевой мучила страшная жажда. А где-то там, впереди – магазин со всем необходимым для ее утоления. И трасса туда ведет прямая, как стрела. Такое совпадение не случается не часто. Как тут было не развить предельную скорость? А танк – машина конкретная. От «Нивы» старого дачника остались разве что четыре колеса в кювете. Да еще та видеозапись на даче – советы агронома.

Как обустроить идеально шесть соток минного поля.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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