закрыть
29 июля 2024, понедельник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ветер повалил 14-метровую водонапорную башню в Кобринском районе

  • 29.07.2024, 16:43
Ветер повалил 14-метровую водонапорную башню в Кобринском районе

Без воды осталось более 70 домов.

В Кобринском районе рухнувшая из-за непогоды водонапорная башня оставила без воды более 70 домов, сообщили в МЧС.

ЧП с водонапорной башней произошло в деревне Еремичи во время разгула стихии на Кобринщине. При сильных порывах ветра упала металлическая водонапорная башня высотой около 14 метров. Из-за рухнувшей башни без воды остались более 70 домов.

- Без водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 61 частный жилой дом, - прокомментировали в МЧС.

Службам удалось восстановить водоснабжение в деревне.

Сейчас подразделения МЧС и другие службы продолжают ликвидировать последствия непогоды по всей стране. Падения деревьев, повреждение ЛЭП, обесточивания фиксируют в Гродненской, Минской, Брестской, Гомельской и Витебской областях, а также в Минске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко