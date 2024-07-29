Ветер повалил 14-метровую водонапорную башню в Кобринском районе
- 29.07.2024, 16:43
Без воды осталось более 70 домов.
В Кобринском районе рухнувшая из-за непогоды водонапорная башня оставила без воды более 70 домов, сообщили в МЧС.
ЧП с водонапорной башней произошло в деревне Еремичи во время разгула стихии на Кобринщине. При сильных порывах ветра упала металлическая водонапорная башня высотой около 14 метров. Из-за рухнувшей башни без воды остались более 70 домов.
- Без водоснабжения оставались 10 многоквартирных и 61 частный жилой дом, - прокомментировали в МЧС.
Службам удалось восстановить водоснабжение в деревне.
Сейчас подразделения МЧС и другие службы продолжают ликвидировать последствия непогоды по всей стране. Падения деревьев, повреждение ЛЭП, обесточивания фиксируют в Гродненской, Минской, Брестской, Гомельской и Витебской областях, а также в Минске.