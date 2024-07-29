Белоруска в дождь забыла закрыть окна в машине: получилось вирусное видео о доброте

Белоруска в дождь забыла закрыть окна в машине: получилось вирусное видео о доброте3
- 29.07.2024, 17:04
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Ее выручили соседи.
Белоруска забыла закрыть окна в машине и ушла домой, а потом начался дождь. Ей на помощь пришли небезразличные люди, отмечает «Наша нива».
Вернувшись к машине позже, женщина увидела, что соседи накрыли незакрытые окна пакетами — так, чтобы дождь не залил салон.
Видео о белорусской доброте набрало уже 415 тысяч просмотров и почти 500 комментариев. Многие пишут, что в Беларуси такая доброта — обычное дело.
Однако все же не понимают, как можно забыть закрыть форточки в авто.
@nastya_chayka0 #беларусь#мирныелюди#лида ♬ оригинальный звук - Nastyxa