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Белоруска в дождь забыла закрыть окна в машине: получилось вирусное видео о доброте

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  • 29.07.2024, 17:04
  • 3,844
Белоруска в дождь забыла закрыть окна в машине: получилось вирусное видео о доброте

Ее выручили соседи.

Белоруска забыла закрыть окна в машине и ушла домой, а потом начался дождь. Ей на помощь пришли небезразличные люди, отмечает «Наша нива».

Вернувшись к машине позже, женщина увидела, что соседи накрыли незакрытые окна пакетами — так, чтобы дождь не залил салон.

Видео о белорусской доброте набрало уже 415 тысяч просмотров и почти 500 комментариев. Многие пишут, что в Беларуси такая доброта — обычное дело.

Однако все же не понимают, как можно забыть закрыть форточки в авто.

@nastya_chayka0 #беларусь#мирныелюди#лида ♬ оригинальный звук - Nastyxa

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