Раскрыт самый простой для белоруса способ получить европейский «шенген» 4 29.07.2024, 17:16

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На фоне того, что посольства сейчас непредсказуемые.

Один из самых простых способов открыть визу для белоруса — съездить в тур в одну из европейских стран. И отдохнёте, и (возможно) получите мультишенген в паспорт. Куда ехать, чтобы точно получить «мультик»? А куда не ехать, чтобы не получить отказ в визовую историю?

«Еврорадио» расспросило об этом Александру Стульбо, редакторa блога visaflow.live.

— Виза под тур — не самый дешевый способ получить шенген, но один из самых выгодных. Вы практически не тратите деньги на визовую поддержку. Стоимость тура чаще всего уже включает стоимость визы, и на этом вы выигрываете.

Нет, это не самый бюджетный вариант. Италия предлагает открыть визу, просто записавшись в живую очередь. То есть вам не нужно тратиться ни на что, кроме консульского сбора. Другое дело, что в этой очереди вы можете простоять до года.

Туры, в которые стоит съездить

Венгрия

Очень долго Венгрия была той страной, которая стабильно выдаёт белорусам мультишенгены. И туры туда недорогие, и ехать недалеко. Когда-то можно было получить визу на пять лет!

— Но сейчас статистика изменилась, а люди до сих пор уверены, что всё работает как прежде, и очередь на венгерские туры огромная. Скорее всего, до конца года будет сложно найти возможность податься на тур с визовой поддержкой.

Помните: если у вас три года не было виз, венгры вряд ли дадут вам многократную. Но бывают исключения.

Посольства сейчас непредсказуемые, и иногда кто-то случайно получает визу на два года в «чистый» паспорт. Потом эта история расходится по сарафанному радио, и уже другие люди пытаются пойти тем же путем. А когда не получается — разочаровываются, — говорит эксперт.

Часто белорусы без визовой истории решаются на два тура в Венгрию. На первый — чтобы получить первую визу. На второй — чтобы закрепить успех и получить уже многократный шенген. Но даже такой подход не может быть гарантией: могут и под вторую поездку открыть однократную визу.

Италия

— Италия пользовалась и пользуется популярностью, и итальянцы хорошо дают визы. Если визовая история есть, скорее всего, дадут многократный шенген. Если нет — готовьтесь к однократной визе, — говорит Александра.

Если заплатить, но проигнорировать тур?

Туроператоры точно знают, какой тур можно проигнорировать, в какой лучше съездить, а когда можно «заболеть».

— С Венгрией «заболеть» не получится. Венгры настолько серьёзно к этому вопросу относятся, что даже если вы подаётесь просто индивидуально и не едете в поездку, большая вероятность, что визу аннулируют.

Иногда отели сами сообщают, что вы туда не заезжаете. Иногда посольство может позвонить и проверить, действительно ли ваше бронирование.

Что происходит, если визу аннулируют? Скорее всего, из посольства позвонят и уведомят вас об этом. А могут и не позвонить, и тогда в следующий раз вы только на границе узнаете, что визы у вас больше нет. В паспорте — есть, а в системе — нет (представьте, что до этого вы 17 часов простояли в очереди!).

Туры, в которые ехать не стоит

Греция. Есть смысл купить тур в Грецию, только если вы в самом деле хотите поехать в Грецию. Если вы будете открывать визу в составе тургруппы, шансы, что вы её получите, возрастают. Если попробуете заняться визой самостоятельно, с высокой вероятностью можете нарваться на отказ.

— Греки сейчас — ведущее посольство по числу отказов. Нельзя даже гарантировать, что в составе группы вы получите визу на более долгий срок. Статистика показывает, что 99% тех, кто подаётся на греческую визу, получают однократный шенген не дольше чем на дни тура.

Максимум — два выезда с коротким «коридором». И даже ваша хорошая визовая история может не помочь получить многократную греческую визу. Но плохая визовая история может стать причиной для отказа. Если уже были отказы в визе — греки не откроют.

Что понравится консулу

1. Выписка из банка. На 7-10 дней у вас должно быть около 2,5 тыс. евро на счёте. А если покажете большую сумму, вам могут дать визу на более долгий срок.

2. Визовая история. Если вы уже подавались на визу и можете подтвердить, что использовали её по назначению, ваши шансы растут. Причём неважно, визу какой именно страны вы открывали.

Допустим, у вас была польская туристическая виза, вы слетали отдохнуть на три дня в Италию и можете это доказать — консулу это понравится.

3. Возраст. Гарантий нет, но, говорят, к пенсионерам относятся лояльно. Но статистики, которая бы это подтверждала, нет.

Почему вообще могут отказать в визе?

Мало денег. В стандартной формулировке это звучит как «необоснование целей и условий предполагаемого пребывания». Например, слетело ваше бронирование проживания. Или посольство проверяло бронь ваших билетов и не нашло её на сайте авиакомпании. Или у вас недостаточно денег на поездку.

Или посольство видит бронь вашего отеля, которая стоит 1 тыс. евро, ваши билеты стоят ещё 300 евро, а в выписке банковского счёта видно, что у вас на балансе всего 1,3 тыс. евро. То есть денег на балансе хватит только на жильё и перелёт. Визу, скорее всего, не дадут.

— Как правило меньше 2 тысяч евро на недельную поездку лучше не показывать, — говорит Александра.

Если такой суммы нет, можете взять письмо от спонсора — человека, который подтвердит, что располагает достаточной суммой и оплатит путешествие для вас.

Когда всё это закончится?

Александра не обещает, что ситуация с визами скоро станет лучше. Спрос на путешествия по Европе ниже не стал, ради этих путешествий белорусы готовы прорываться через очереди. А посольств, которые записывают белорусов на визу, стало меньше. Например, литовское посольство документы не принимает.

— Сказать, что в ближайшее время всё станет просто, не могу, — резюмирует Александра.

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