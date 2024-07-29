Politico: Байден потребует ввести ограничения на иммунитет президентов США

Politico: Байден потребует ввести ограничения на иммунитет президентов США6
- 29.07.2024, 17:22
- 2,788
Это является ответом на решение Верховного суда по делу Трампа.
Президент США Джо Байден выступит с призывом к введению ограничения на иммунитеты для президентов Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Байден намерен добиваться внесения поправки в конституцию, уточняющей, что президенты США не имеют иммунитета от федерального преследования. Это является ответом на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому президенты обладают определенным иммунитетом от преследования за «официальные действия» во время пребывания на своем посту.
«Текущее положение дел ненормально и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти», - написал Байден в статье, которая будет опубликована в понедельник утром, согласно выдержкам, предоставленным представителем Белого дома.
Издание отмечает, что внести поправку в конституцию сложно. Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.