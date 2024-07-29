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Российские военные училища ищут курсантов через белорусские «районки»

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  • 29.07.2024, 17:37
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Российские военные училища ищут курсантов через белорусские «районки»

Они синхронно дали объявления.

Несколько белорусских «районок» синхронно дали объявления о дополнительном наборе в российские военные вузы, передает «Еврорадио».

Белыничская «Зара над Друццю», «Ашмянскі веснік» и воложинская «Працоўная слава» написали о дополнительном наборе в российские военные вузы «в интересах Вооруженных сил Беларуси». Дополнительную информацию предлагается уточнить в местном комиссариате.

Волковысский портал «Наш Час» опубликовал таблицу с названиями российских вузов и объяснил, что это окончательный профотбор на базе Военной академии Беларуси. А в «Светлагорскіх навінах» опубликовали весь список российских военных вузов, которые проводят набор среди белорусов:

- Военная академия связи (С.-Петербург);

- Михайловская военная артиллерийская академия (С.-Петербург);

- Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны;

- Военный университет радиоэлектроники (Череповец);

- Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище;

- Новосибирское высшее военное командное училище;

- Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

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