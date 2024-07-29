До +25 ожидается в Беларуси во вторник 29.07.2024, 18:16

На большей части территории пройдут дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 30 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами сильные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью и утром во многих районах, а днем местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-17 градусов, а днем — плюс 19-25 градусов.

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