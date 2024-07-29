Германия совместно с Данией передала Украине восемь танков Leopard 1A5 1 29.07.2024, 18:48

Всего Киев получил от Берлина уже 58 танков.

Правительство Германии за последнее время совместно с Данией передало Украине восемь боевых танков Leopard 1A5.

Это следует из списка немецкой военной помощи, сообщает «Европейская правда».

Согласно перечню, по состоянию на понедельник, 29 июля, Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как ранее их было 50.

Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.

В перечне упомянуты 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, почти 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.

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