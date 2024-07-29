США объявили новый пакет помощи Украине 1 29.07.2024, 19:15

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Снаряды для HIMARS и не только.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение стоимостью около 200 млн долларов в рамках нового пакета военной помощи. Туда, в частности, войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

По его словам, в пакет вошли средства противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, минометные снаряды, а также переносные противотанковые комплексы Javelin.

Помощь предоставляют Украине через механизм полномочий президента США по сокращению вооружений. Это означает, что оружие уже находится на американских складах и его не надо производить.

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