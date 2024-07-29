«Кто выпил водку?» 5 29.07.2024, 19:26

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Белоруска показала в TikTok, какими оказались ликерные конфеты, которые купил в магазине ее муж.

Белоруска хотела «кайфануть» от вкуса конфет «Столичные Элит» от фабрики «Коммунарка», но у нее не получилось: под оберткой кондитерское изделие было деформированным и без спиртовой начинки. Она рассказала о случившемся в TikTok. Комментаторы под видео возмущались качеством дорогой кондитерки и выдвигали свои версии произошедшего: кто-то винил производителей, другие — магазин, пишет «Зеркало» .

Женщина рассказала в TikTok, что муж хотел ее порадовать и купил для нее в магазине «Алми» любимые конфеты — «Столичные Элит». Отметим, что это ликерный сорт шоколадных конфет, их килограмм в вышеупомянутом магазине стоит 26,99 рубля.

— Села кайфануть, разворачиваю конфету: вот такая вмятина, никакой жидкости внутри нет. Разворачиваю уже которую конфету — и там ничего нет. Кто выпил водку? — удивляется женщина в ролике.

Форма конфеты действительно была нарушена — одна ее сторона была втянута внутрь, хотя обычно изделие имеет прямоугольную форму. При разломе конфеты видно сухое наполнение, хотя должна быть жидкая начинка.

В комментариях люди возмущались, что столь дорогие сладости оказались некачественными. Некоторые отмечали, что в целом белорусские конфеты «испортились, они не того вкуса, что раньше». Кто-то считал, что конфеты высохли из-за жары, другие винили производителя, еще часть пользователей предположила, что продукт испортился в магазине из-за неправильного хранения и истекшего срока годности. Вот что писали комментаторы:

«Аналогично! Хотя покупала в фирменном магазине „Коммунарка“ 17.07.24».

«Цена высокая, поэтому никто не покупает и поэтому они долго лежат, усыхают».

«Лет шесть назад купила на рынке у предпринимателя. Получила тоже вот такой облом. При следующей покупке сказала об ей этом, та ответила, что они такие уже с фабрики».

«Хорошо, что червей нет!»

«Это старые конфеты. У меня одна завалялась на месяца три, такая же была, хотя в момент покупки все съеденные из этой покупки были с ликером».

«Эта марка конфет довольно дорогая. К сожалению, не каждый их покупает, они постепенно усыхают. Я тоже с этим столкнулась».

«Все вопросы к магазину: конфеты или просроченные, или неправильно хранились. А вообще „Столичные“ — очень вкусные конфеты и вполне заслуживают своей цены».

«Купила коробку „Бутылочки с ликером“, тоже никакого ликера не было, усохло все. А может, так с фабрики, потому что бутылочки разбирают. Срок годности на коробке нормальный был».

«Неправда, что от того, что долго лежали! Халтурят на фабрике. Я недавно свежие покупала, из десяти штук шесть бракованных».

«Три дня назад покупала себе в „Короне“, очень вкусные были и свежие».

«Я покупаю сперва парочку и пробую, а потом уже больше покупаю. Такое время настало, потому что опыт негативный был».

«В фирменном магазине на Комаровке купила в коробке „Трюфель“. Что-то подтолкнуло открыть не уходя, а там „благородная“ голубая плесень».

«Мои любимые конфеты были „Березка“, „Арахисовые“, „Белорусские“. Сейчас их вообще не покупаю, шоколада нет от слова совсем, все липнет к зубам, глазурь очень плохого качества, к сожалению».

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