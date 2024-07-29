«Игорь» натворил бед: последствия мощного урагана в Беларуси
- 29.07.2024, 19:48
Фото, видео.
На значительную часть территории Беларуси вернулась непогода 29 июля.
Белорусская столица тоже оказалась во власти стихии.
Так, светофор не выдержал сильного порыва ветра на пересечении пр. Мира и ул. Н. Теслы.
В том же районе стихия вырвала входные двери в одном из подъездов. Жители «Минск Мира» сообщают, что есть повреждения крыши.
А в одном из дворов по ул. Притыцкого большое дерево упало на автомобили. Фото прислал в редакцию Tochka.by читатель.
Большое дерево не выдержало сильных порывов ветра во дворах и по адресу: пр. Независимости, 42.
В Центральном детском парке им. М. Горького ведутся работы по устранению последствий стихии. Как пишет агентство «Минск-Новости», там повалены несколько деревьев.
Досталось не только столице
Стихия пронеслась по многим регионам, в том числе по Гродненской, Брестской и Витебской областям. По информации Минэнерго, за сутки буря в стране обесточила 566 населенных пунктов.
Спасатели тем временем проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев, расчистке дорог.
«В результате непогоды повреждены два жилых дома в Гродненской области», – сообщили в МЧС.
По уточненным данным, упавшей от ветра веткой с дерева возле агрогородка Еремичи Кореличского района травмирован лесник, его госпитализировали.
В Гродненском районе ветка дуба пробила крышу частного дома. Это произошло в садовом товариществе «Химик».
В деревне Еремичи Кобринского района упала водонапорная башня. Без снабжения оставались 10 многоквартирных жилых домов, а также 61 частный. Сейчас подача воды восстановлена.
Как вести себя при сильном ветре
МЧС дало рекомендации белорусам, как вести себя при непогоде. Так, при сильном ветре нужно отложить все дела и не выходить на улицу, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
Еще спасатели рекомендуют поставить машину в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.
Не рекомендуется в момент сильных ветров идти по мостам, эстакадам, быть вблизи трубопроводов и линий электропередачи.
Циклон «Игорь» продолжается
С воскресенья, 28 июля, по вторник, 30 июля, практически вся Беларусь находится в зоне мощного северного циклона «Игорь».
Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Во многих районах республики и в Минске прогнозируют усиление западного, северо-западного ветров порывами 15–22 м/с. А местами по стране – до 25–27 м/с.
Во многих регионах будут идти проливные дожди.