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Четверо друзей из Мичигана пересекли США на автомобиле с солнечными панелями без зарядки

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  • 29.07.2024, 20:09
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Четверо друзей из Мичигана пересекли США на автомобиле с солнечными панелями без зарядки

Стоимость создания Sunstrider составила около $12 000.

Четверо друзей из Мичигана построили автомобиль на солнечной энергии, на котором проехали через всю страну от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 13 дней, 15 часов и 19 минут. Об этом сообщает The Verge.

Их транспортное средство, названное Sunstrider, создано из трубчатого каркаса, гофрированного пластика, деталей, напечатанных на 3D-принтере, самодельного аккумулятора, трех двигателей, восьми солнечных панелей и трех велосипедных колес.

Sunstrider, весящий всего 254 кг, был зарегистрирован в качестве мотоцикла в Мичигане, поэтому его разрешили для использования на дорогах, кроме автострад, поскольку он не может развивать скорость более 88 км/ч. Наибольшая зафиксированная скорость при автопробеге составляла 82 км/ч. Полиция дважды останавливала автомобиль за "слишком низкую скорость", но штрафов не было выписано.

Это не первая попытка команды построить автомобиль на солнечных батареях и преодолеть маршрут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Предыдущий заезд в 2021 году закончился неудачей из-за поломки контроллера двигателя. В этот раз они использовали более эффективные компоненты, сделав автомобиль на 48% более легким.

В команде были Уилл Джонс, Кайл Самлюк, Дэнни Эццо и четвертый водитель Бретт Сезар. Отец Вилла, Брайан Джонс, управлял автомобилем сопровождения. В хорошую погоду водители менялись каждые два часа, а в условиях аномальной жары в пустыне — каждые 30-45 минут во избежание теплового удара и обезвоживания.

Стоимость создания Sunstrider составила около 12 000 долларов. Друзья профинансировали проект на 90% собственными средствами.

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