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Зеленский дал Сырскому и командующим поручения по ПВО

  • 29.07.2024, 20:52
Зеленский дал Сырскому и командующим поручения по ПВО
Владимир Зеленский

Для увеличения защиты.

Украинское командование должно представить обновленную структуру работы противовоздушной обороны. Также для партнеров будут сформированы новые запросы на поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сейчас идет работа над конфигурацией ПВО, чтобы в Харьковской области и других регионах страны было больше защиты от российских атак.

«Главком Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), который сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров — что именно должны обеспечить до конца текущего года», - отметил Зеленский.

Также, по его словам, сегодня был доклад командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Он рассказал о защите востока страны, действиях украинских воинов и боевых возможностях.

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