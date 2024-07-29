Зеленский дал Сырскому и командующим поручения по ПВО 29.07.2024, 20:52

Владимир Зеленский

Для увеличения защиты.

Украинское командование должно представить обновленную структуру работы противовоздушной обороны. Также для партнеров будут сформированы новые запросы на поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сейчас идет работа над конфигурацией ПВО, чтобы в Харьковской области и других регионах страны было больше защиты от российских атак.

«Главком Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), который сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров — что именно должны обеспечить до конца текущего года», - отметил Зеленский.

Также, по его словам, сегодня был доклад командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Гнатова. Он рассказал о защите востока страны, действиях украинских воинов и боевых возможностях.

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