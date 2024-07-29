В Беларуси задержали четверых молодых людей из Латвии 2 29.07.2024, 21:02

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Они приехали на фестиваль.

На территории Беларуси задержали четырех молодых людей из Латвии, приехавших на фестиваль. Об этом сообщает информагентство LETA со ссылкой на информацию, полученную от латвийского Министерства иностранных дел, пишет Delfi.

Согласно сообщению МИД, о задержании молодых людей стало известно от их родственников, которые связались с дипломатическим ведомством по телефону.

В настоящее время министерство уточняет информацию по официальным каналам.

В распоряжении журналистов оказалось видео, которое молодые люди разместили в соцсетях. Из него следует, что компания приехала в Беларусь на фестиваль. В их машине была найдена марихуана, потому всех четверых и задержали.

Больше никаких подробностей случившегося не сообщается.

Отметим, на выходных 26−28 июля в Браславе проходил крупный фестиваль Viva Braslav 2024. В нем участвовали известные исполнители, в том числе российские. Браслав находится недалеко от латвийской границы. Возможно, молодые латвийцы ездили именно на этот фестиваль, пользуясь безвизовым режимом. Однако никакой конкретной информации об этом пока нет.

МИД Латвии напомнил своим гражданам, что ездить в Беларусь рискованно: иностранцы могут подвергнуться провокациям со стороны беларусских спецслужб и быть арестованы по ложному обвинению. Ведомство призывает воздержаться от поездок в Беларусь.

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