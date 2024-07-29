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Нефть опустилась ниже $80 впервые за полтора месяца

  • 29.07.2024, 21:06
Нефть опустилась ниже $80 впервые за полтора месяца

Падает спрос из Китая.

Цена нефти марки Brent опустилась до $79 за баррель — самого низкого уровня с 10 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Падение связано с сокращением спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти.

В середине июля Китай официально подтвердил замедление роста экономики до 4,7% по итогам второго квартала. Это был худший показатель динамики ВВП страны за последние пять кварталов.

Международное энергетическое агентство также указывает, что замедление китайской экономики является основным фактором сокращения мирового потребления нефти.

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