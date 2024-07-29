На Олимпиаде побили 16-летний рекорд Фелпса 29.07.2024, 21:17

Леон Маршан

Француз Леон Маршан выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Пятикратный чемпион мира, пловец француз Леон Маршан выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на Играх в Париже, установив олимпийский рекорд.

22-летний Маршан показал время 4 минуты 2,95 секунды, побив установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды). Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции — 4 минуты 2,50 секунды (2023 год).

Второе место в заплыве занял японец Томоюки Матсусита (+5,67 секунды), третье — американец Карсон Фостер (+5,71).

На стометровке баттерфляем у женщин победила американка Торри Хаски (55,59 секунды), серебро у ее соотечественницы Гретхен Уолш (+0,04), бронза у китаянки Чжан Юфей (+0,62).

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