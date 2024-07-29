Китай отчитался о вывозе из России рекордного объема природных ресурсов

Китай отчитался о вывозе из России рекордного объема природных ресурсов2
- 29.07.2024, 21:30
Экспорт сырьевых товаров в Китай с начала года превысил $65 млрд.
Россия продолжает наращивать поставки сырьевых товаров в Китай, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные таможни КНР.
Согласно статистике ведомства, в первом полугодии из РФ на китайский рынок было продано товаров на рекордные $65,2 млрд — на 4% больше, чем годом ранее. При этом экспортный поток почти на 90% исключительно состоял из природных ресурсов.
Три четверти российских поставок в Китай приходилось на нефть, нефтепродукты и газ, следует из таможенной статистики. За полгода нефтяные компании продали китайским НПЗ 55,1 млн тонн «черного золота» — на 5% больше, чем годом ранее. Средняя цена этой нефти увеличилась на 9%, до $80,3 за баррель.
Доходы продажи газа, который «Газпром» качает в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», выросли на 17%, до $4 млрд. Запущенная в 2019 году труба должна в следующем году выйти на проектную мощность — 38 млрд, а в этом по ней планируется поставить 30 млрд кубов газа.
Кроме того, Китай закупил у России древесины на $1,7 млрд, металлических руд на $2,3 млрд, а также алюминия и продукции из него на $1,8 млрд.
Помимо полезных ископаемых и металлов из РФ в КНР продавалась рыба (на $1,3 млрд), а также растительные и животные масла ($1 млрд). Впрочем, поставки этих товаров сократились — на 11% и 32% соответственно.
Исторически Китай импортировал из России в основном минеральное сырье и нефть, успокаивает эксперт деятельности Агентства трансформации и развития экономики Ксения Банникова. Несырьевой экспорт мог бы включать продовольствие, указывает она: так, в прошлом году удалось договориться с Пекином об открытии для российских поставщиков рынка свинины. Но поставки в существенных объемах, согласно таможенной статистике, так и не начались.
Одна из основных причин, которая мешает наращивать экспорт ряда товаров в Китай, — различные ограничения со стороны КНР, указывает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
После ужесточения американских санкций в конце 2023 года китайские банки стали массово отказываться от проведения с Россией, и эта проблема остается нерешенной даже после визита в Пекин президента Владимира Путина.
Получить платеж из КНР, даже в юанях, стало крайне сложно, а в некоторых случаях невозможно, рассказывали Bloomberg топ-менеджеры нескольких крупных российских экспортеров. По словам источников агентства, платежная блокада затронула производителей металлов, компании сельхозсектора, а также другие отрасли.