закрыть
29 июля 2024, понедельник, 21:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто

1
  • 29.07.2024, 21:00
  • 1,082
Умер «отец тирамису» Роберто Лингуанотто
Роберто Лингуанотто

Кондитер скончался в возрасте 81 года.

В Италии в возрасте 81 года умер кондитер Роберто Лингуанотто, считающийся создателем десерта тирамису. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 году. Он работал в местном ресторане Le Beccherie, владельцем которого был Адо Кампеоль. Как отмечает Corriere della Sera, жена Кампеола Альба пыталась создать десерт на основе кофе и сабайона (крем из желтков, сахара и вина). Лингуанотто заменил сабайон на сыр маскарпоне, из чего затем и получился тирамису.

По другой версии, рецепт десерта был изобретен по ошибке. Лингуанотто готовил другой десерт, но в смесь яиц и сахара попало немного маскарпоне. Получившийся вкус ему понравился, о чем он рассказал жене владельца ресторана. Затем они усовершенствовали десерт, добавив бисквит, пропитанный кофе, и посыпав его какао.

Семья Кампеоля не запатентовала рецепт десерта, поэтому затем появилось множество его вариаций. Оспаривать авторство оригинального рецепта пытается отель «Рома» в городе Фриули, отмечает Corriere della Sera.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко