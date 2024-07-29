Премьер Италии Мелони встретилась с Си Цзиньпином

Премьер Италии Мелони встретилась с Си Цзиньпином2
- 29.07.2024, 21:49
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Говорили и о войне в Украине.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, находясь с рабочим визитом в Китае, в понедельник, 29 июля, провела переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Среди тем — война России против Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу правительства Италии.
Как отметили в итальянском правительстве, Мелони и Си Цзиньпин «поделились положительным развитием отношений между Италией и Китаем и подчеркнули важность сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии».
Также они обсудили «приоритетные вопросы международной повестки дня — от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке».
На встрече Мелони подчеркнула, что в мире растет напряженность, и «Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями», и призвала совместно обсудить, «как обеспечить стабильность и мир».
Она также отметила, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, «пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения».