Важные изменения для белорусов Польши: проездной документ признали эквивалентом паспорта

Важные изменения для белорусов Польши: проездной документ признали эквивалентом паспорта1
- 29.07.2024, 22:16
- 1,940
Подробности.
Центр Белорусской солидарности в Варшаве отправил запрос в польское Министерство внутренних дел и администрации относительно того, какой статус имеет польский проездной документ. Его вынуждены получать многие белорусы, у которых кончается срок белорусского паспорта, а получить новый возможности нет.
Согласно интерпретации МВД, содержащейся в документе, полученном руководителем отдела правовой помощи ЦБС Ольгой Добровольской,
польский проездной документ для иностранца является эквивалентом паспорта, выданного польским гражданам. Этот документ может служить не только для пересечения границы, но и для подтверждения личности его владельца.
Также в своей интерпретации МВД отметило, что при подаче заявления на временный или постоянный вид на жительство, а также вид на жительство долгосрочного резидента ЕС иностранец может подавать действующий польский проездной документ, если у него нет возможности предоставить свой белорусский паспорт или другой проездной документ.
Таким образом, белорусы могут пользоваться польским проездным документом в качестве документа, подтверждающего их личность:
в административных органах;
банках;
при пересечении границы;
в других случаях, когда необходимо удостоверить их личность.
ЦБС подчеркивает, что интерпретация, изложенная в документе, — важный аргумент в спорных ситуациях, и это имеет большое значение для граждан Беларуси в Польше. Тем самым сильно упрощается жизнь многим находящимся здесь белорусам, которые не могут получить или заменить белорусский паспорт.