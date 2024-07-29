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Важные изменения для белорусов Польши: проездной документ признали эквивалентом паспорта

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  • 29.07.2024, 22:16
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Важные изменения для белорусов Польши: проездной документ признали эквивалентом паспорта

Подробности.

Центр Белорусской солидарности в Варшаве отправил запрос в польское Министерство внутренних дел и администрации относительно того, какой статус имеет польский проездной документ. Его вынуждены получать многие белорусы, у которых кончается срок белорусского паспорта, а получить новый возможности нет.

Согласно интерпретации МВД, содержащейся в документе, полученном руководителем отдела правовой помощи ЦБС Ольгой Добровольской,

польский проездной документ для иностранца является эквивалентом паспорта, выданного польским гражданам. Этот документ может служить не только для пересечения границы, но и для подтверждения личности его владельца.

Также в своей интерпретации МВД отметило, что при подаче заявления на временный или постоянный вид на жительство, а также вид на жительство долгосрочного резидента ЕС иностранец может подавать действующий польский проездной документ, если у него нет возможности предоставить свой белорусский паспорт или другой проездной документ.

Таким образом, белорусы могут пользоваться польским проездным документом в качестве документа, подтверждающего их личность:

в административных органах;

банках;

при пересечении границы;

в других случаях, когда необходимо удостоверить их личность.

ЦБС подчеркивает, что интерпретация, изложенная в документе, — важный аргумент в спорных ситуациях, и это имеет большое значение для граждан Беларуси в Польше. Тем самым сильно упрощается жизнь многим находящимся здесь белорусам, которые не могут получить или заменить белорусский паспорт.

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