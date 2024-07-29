Популярный российский блогер Варламов начал учить белорусский язык 4 29.07.2024, 22:38

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Видео.

Популярный российский блогер Илья Варламов многих удивил. Послушайте, как непросто иностранцам даются некоторые естественные для нас звуки, пишет «Наша Нiва».

Блогер рассказал, что решил выучить белорусский язык, который ему всегда нравился.

«Шаноўныя сябры, спяшаюся падзяліцца чудоўнай навіной. Я вырашыў вывучыць беларускую мову. Па-першае, яна неверагодна прыгожая, па-другое, у Беларусі на ёй мала хто гаворыць, і я б хацеў прыцягнуць да гэтай мовы ўвагу. Так што цяпер па нядзелях я буду расказваць вам нешта цікавае з беларускай мовы», — сказал Варламов по-белорусски.

Интересно, что российскому блогеру не так легко даются некоторые особенности белорусского произношения — например, естественные для белорусов дзеканье и цеканье.

Услышать, как Варламов говорит по-белорусски, можно на первых минутах его видео:

«Как вы понимаете, кризис среднего возраста к каждому мужчине приходит по-разному», — пошутил Варламов.

Но о своих планах учить белорусский язык он, похоже, не шутит. Блогер отметил, что это поднимает ему настроение.

«Ты часок позанимался белорусским языком — и ты абсолютно счастлив. Этот язык дарит тебе абсолютное счастье, тебе хочется танцевать, бежать вперед, изучать его больше и больше, тебе хочется петь песни на белорусском языке».

Илья Варламов в своем блоге рассказывает о урбанистике, путешествиях, последних новостях. На его ютуб-канале 5 млн подписчиков.

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