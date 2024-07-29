Государство окончательно утратило ориентиры Эль Мюрид

29.07.2024, 22:54

Эль Мюрид

В сухом остатке — усиливающееся отчуждение населения от вертикали.

Опрос ФСО говорит, что больше 50% опрошенных негативно относятся к возможному запрету Youtube в РФ. При этом, 70% не понимают причин его запрещать.

80% не будут активно протестовать.

Но в целом, общество не понимает, что заставляет власти ограничить деятельность Youtube.

Большинство также считает, что государство должно разблокировать Instagram. И в общем- россияне не понимают ограничительные меры в отношении соцсетей. Попытки все ограничивать это "болезнь людей в погонах, которые считают запреты лучшим лекарством", но общество так не считает, говорят социологи. По мнению источника, близкого к Белому дому, надо искать варианты использовать преимущества соцсетей. "Запреты - мера показательной слабости и неумение регулировать ситуацию. Методика прошлого века не слишком хороший вариант решений".

В этом сообщении интересно не содержание. И без опроса понятно, что ничего не понятно. Людям, во всяком случае. Запреты становятся настолько абсурдными и алогичными с точки зрения здравого рассудка (к власти, кстати, это не относится, у нее рассудок подчиняется совершенно иным протоколам, чем у нормальных людей), что запреты ради запретов вызывают буквально оторопь.

В сухом остатке мы получаем усиливающееся отчуждение населения от вертикали. Пока это не несет никакой угрозы, так как это отчуждение недеятельное. Более того — оно и не будет носить деятельный характер. Однако итальянская забастовка может быть гораздо более тяжелой по последствиям, чем классический страйк. Человек выходит на работу, делает необходимые телодвижения, но на выходе — практически ноль. Это и есть итальянская забастовка.

Как выглядит отчуждение, мы видели год назад - Пригожин шел на Москву, и всем было глубоко наплевать на то, снесет он власть или нет. И так хорошо, и эдак. В итоге в тот раз пронесло, как будет в следующий?

Было бы не совсем верно представлять, что у людей накопилась ненависть к власти. Отчуждение — оно не про ненависть, оно про равнодушие. Вчера Шойгу был величайшим маршалом победы, сегодня его сняли, завтра его не вспомнят. С величайшим геополитиком будет точно так же, хотя по русской традиции на него в конечном итоге все равно будут вешать собак. Но суть остается прежней — равнодушие приводит к тому, что власть может управлять исключительно одним способом — принуждением. Убеждения на равнодушных не действуют. Им плевать. Традиционный русский нигилизм имеет одно и то же происхождение — равнодушие власти к людям и равнодушие людей по отношению к власти.

Ну, а словосочетание «опрос ФСО» само по себе веселит неимоверно. Это же до какой бездны падения нужно дойти, чтобы сугубо гражданскую функцию отрабатывала структура телохранителей-преторианской гвардии. Государство окончательно утратило ориентиры - где заканчивается госуправление и начинается общество. Попытка подменить общественные институты и заместить их государственными закончится только одним: это все будет работать с каждым разом все хуже и хуже.

Эль Мюрид, telegram

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