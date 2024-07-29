Ученые выяснили, как синий свет от смартфонов влияет на человека 29.07.2024, 23:25

Он воздействует на кожу.

Исследования показали, что синий свет от смартфонов и других гаджетов может быть опаснее, чем считали ученые, пишет «Хайтек».

Исследования показывают, что синий свет сильнее воздействует на людей с темной кожей, делая его более опасным для них. Он может вызвать усиленную пигментацию у тех, кто склонен к гиперактивной выработке меланина. Пятна на лице, к которому мы подносим смартфон, не самое приятное явление, поэтому людям с чувствительной кожей стоит учитывать этот фактор.

Синий свет также разрушает коллаген, структурный белок кожи, что приводит к образованию морщин. Ученые установили четкую связь между синим светом от смартфонов и появлением морщин, но это происходит при близком и длительном воздействии. Например, для заметного воздействия нужно держать включенный смартфон на расстоянии 1 см от кожи в течение часа. Если увеличить расстояние до 10 см, негативный эффект снижается в 100 раз. Таким образом, при обычном использовании гаджетов это не представляет серьезной угрозы для кожи, однако люди с повышенной чувствительностью должны быть осторожны.

Третий фактор влияния синего света на кожу косвенный. Он связан с угнетением выработки мелатонина, гормона, отвечающего за сон. Проблемы со сном могут привести к ухудшению состояния кожи: недостаток сна и стресс перед сном, вызванные использованием социальных сетей и играми, могут спровоцировать воспалительные процессы и ухудшение состояния кожи. Отключение синего света в этом случае не поможет. Необходимо соблюдать правила гигиены использования гаджетов перед сном.

В первых двух случаях людям с чувствительной кожей могут помочь косметические средства с защитой широкого спектра. Хотя синий свет лишь часть проблемы ухода за кожей, этот вопрос остается обсуждаемым. На данный момент нет достаточных исследований, подтверждающих пользу косметики для защиты от света экранов гаджетов.

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