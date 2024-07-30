Пенни Прицкер: Украина кормит 400 млн человек в мире 30.07.2024, 0:00

У страны есть возможность кормить 600 млн.

Сегодня сельское хозяйство Украины кормит 400 миллионов человек в мире. Страна имеет возможность увеличить эту цифру до 600 миллионов.

Сегодня сельское хозяйство Украины кормит 400 миллионов человек в мире. Страна имеет возможность увеличить эту цифру до 600 миллионов.

Об этом во время брифинга в Киеве, 29 июля, рассказала специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, пишет «Интерфакс-Украина».

У спецпредставителя поинтересовались, какие сектора экономики Украины нуждаются в инвестировании сейчас.

Отвечая, Прицкер отметила несколько сфер, которые имеют перспективные возможности. В частности, сюда она отнесла сельское хозяйство.

«Сельское хозяйство Украины кормит 400 миллионов человек в мире, и у нее есть возможность кормить 600 миллионов. Это огромные возможности, и теперь, когда Черное море функционирует, вы видите огромный экспорт не только сельскохозяйственной продукции, но и металлов, что также помогло увеличить доходы государства и способствовало росту экономики», - сказала спецпредставитель.

Также к сферам, которые имеют возможности для развития, Прицкер отнесла энергетический сектор, строительство, транспорт и логистику, технологии и оборонную промышленность.

Кроме того, по словам чиновника, еще одной отраслью, которая открывает большие возможности в Украине, являются критические минералы.

Во время брифинга Прицкер также сказала, что компании США в сфере обороны уже имеют с Украиной 4-5 соглашений, которые либо уже закрыты, либо находятся в процессе реализации, по производству различных видов боеприпасов и предоставлению услуг.

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