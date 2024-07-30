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Минчанин провалил собеседование, но нашел еще более простой способ разбогатеть

  • 30.07.2024, 1:58
Минчанин провалил собеседование, но нашел еще более простой способ разбогатеть

Теперь он под «уголовкой».

На минчанина завели уголовное дело за кражу: возвращаясь с неудачного собеседования, он стащил вещи и деньги из чужого автомобиля. Но радовался недолго: мужчину нашли по видеокамерам, рассказали в милиции.

Житель Заводского района оставил рюкзак с кошельком в салоне автомобиля, припаркованного у края проезжей части, а когда вернулся обратно, то имущества не обнаружил.

Выяснилось, что вещи заявителя похитил 50-летний неработающий минчанин. В тот день он возвращался домой с собеседования, но с новой работой не задалось. Зато «вышло» в другом: мужчина обратил внимание на чужой автомобиль, дернул за ручку двери — та оказалась не заперта.

Из салона чужого авто минчанин похитил рюкзак. Содержимое (в том числе 200 рублей) он забрал себе, а сумку выбросил, отъехав на общественном транспорте несколько остановок. Похищенные деньги потратил на продукты питания и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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