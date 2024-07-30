Нападение с ножом на севере Англии: двое детей погибли 30.07.2024, 2:09

Еще девять человек ранены.

В результате нападения с ножом в городе Саутпорт на северо-западе Англии в понедельник погибли двое детей, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на брифинге заявила шеф-констебль полиции Саутпорта Серена Кеннеди, сообщает Sky News.

По словам представительницы полиции, 17-летний нападающий ворвался на мероприятие в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт.

В результате двое детей погибли. Еще девять получили ножевые ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей и двое взрослых находятся в критическом состоянии.

Кеннеди подтвердила, что по подозрению в убийстве задержали 17-летнего парня родом из Кардиффа. Полиция, по ее словам, пока не установила мотив нападавшего, но не считает, что он связан с терроризмом.

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