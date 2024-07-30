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У берегов Черноморска видели пингвина

  • 30.07.2024, 3:36
У берегов Черноморска видели пингвина

Как он оказался в акватории Черного моря?

Пингвина зафиксировали в акватории Черного моря недалеко от города Черноморск Одесской области. Об этом свидетельствует попавшее в Сеть видео.

Сейчас неизвестно, каким образом птица оказалась в черноморских водах. Однако учитывая естественное распространение пингвинов только в южном полушарии Земли, вероятнее всего, он раньше жил в зоопарке или был чьей-то экзотической домашней птичкой.

Пингвины распространены в холодных водах южного полушария - в Антарктике и Субантарктике.

Однако некоторые виды встречаются неподалеку от южных краев Австралии, Африки, Южной Америки, а там, где в тропики входят холодные течения, они встречаются до экватора (Галапагосские острова).

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