Белорусский художник раскопал могилу Винсента ван Гога

Белорусский художник раскопал могилу Винсента ван Гога5
- 30.07.2024, 7:41
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Свидетелями стали туристы.
Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич раскопал могилу Винсента Ван ГогаM на муниципальном кладбище во французском Овер-сюр-Уаз. Перформанс был снят на камеру и размещен на ютуб-канале художника.
Свидетелями стали туристы, которые находились на кладбище. Они также снимали происходящее на видео.
Кузьмич появился в белом костюме в образе мима с лопатой в руках. Он произнес речь, а затем стал копать землю рядом с могилой. Ему удалось раскопать яму глубиной в несколько сантиметров, после чего его задержали полицейские.
На надгробье Кузьмич поставил будильник.
Размещенное видео автор сопроводил текстом:
«Добрый день друзья! Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!»