закрыть
30 июля 2024, вторник, 8:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский художник раскопал могилу Винсента ван Гога

5
  • 30.07.2024, 7:41
  • 3,370
Белорусский художник раскопал могилу Винсента ван Гога

Свидетелями стали туристы.

Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич раскопал могилу Винсента Ван ГогаM на муниципальном кладбище во французском Овер-сюр-Уаз. Перформанс был снят на камеру и размещен на ютуб-канале художника.

Свидетелями стали туристы, которые находились на кладбище. Они также снимали происходящее на видео.

Кузьмич появился в белом костюме в образе мима с лопатой в руках. Он произнес речь, а затем стал копать землю рядом с могилой. Ему удалось раскопать яму глубиной в несколько сантиметров, после чего его задержали полицейские.

На надгробье Кузьмич поставил будильник.

Размещенное видео автор сопроводил текстом:

«Добрый день друзья! Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко