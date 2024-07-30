В российском Курске прогремели мощные взрывы

В российском Курске прогремели мощные взрывы2
- 30.07.2024, 7:47
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Над городом видели яркую вспышку.
Взрывы прогремели ночью в российском городе Курск. Местные власти традиционно заявляют о сбитых воздушных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Местные жители рассказали telegram-каналу Shot, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.
Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
РИА Новости со ссылкой на губернатора сообщило, что в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области якобы были уничтожены «четыре ракеты ВСУ».