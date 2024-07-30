Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион выступила с громким заявлением 30.07.2024, 8:11

Юрист утверждает, что дело не раскрыто.

Адвокат Регина Гусейнова, которая защищает в суде интересы подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины своего подзащитного.

«Мне как юристу вообще не понятно, почему этот человек сейчас сидит на скамье подсудимых. Давайте посмотрим, что показали органы дознания... Я не услышала как юрист, как его официальный адвокат, и у меня есть вопросы... В конце концов, что инкриминируют этому лицу? Что он был на месте совершения преступления? И все? Мы с вами услышали хоть одно прямое доказательство?» - отметила юрист в эфире «Киев24».

Она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле, «которое вызывает очень много контроверсионных эмоций».

«Это прямое нарушение закона. И это возбуждение эмоций определенной части общества, которые уже себе в голове вынесли приговор и считают этого молодого человека виновным. Я не знаю, этот молодой человек виновен или нет. Это может установить только суд. Но если вы зайдете в соцсети, то там просто открывается портал в ад», - сказала Гусейнова.

Адвокат также сказала, что ее лично шокировала информация, что от имени министра МВД и главы Нацполиции раздали награды за раскрытие этого дела.

«Коллеги, дело не раскрыто. Человек не признан виновным еще. И давать награды за то, что полиция делает и должна делать в соответствии со своими должностными обязанностями, это небольшой нонсенс», - отметила она.

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