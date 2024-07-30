CNN: Иран использует тайную кампанию влияния, чтобы подорвать кандидатуру Трампа 30.07.2024, 8:24

Управление национальной разведки США опубликовало данные.

Иран использует скрытую активность в социальных сетях и связанные с ней операции по оказанию влияния, чтобы попытаться подорвать кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), передает CNN.

Разведывательное сообщество США зафиксировало, что Тегеран пытается повлиять на президентские выборы, поскольку лидеры Ирана, вероятно, хотят избежать результата, который по их мнению усилит напряженность в отношениях с США.

Как пишет CNN, недавняя деятельность иранского влияния осуществлялась в форме «скрытых аккаунтов в социальных сетях и связанной с ними деятельностью».

По словам представителя ODNI, предпочтение Ирана в отношении кандидата в президенты США не изменилось с 2020 года. Согласно рассекреченому отчету американской разведки, на выборах в 2020 году Иран проводил многоплановую скрытую компанию влияния, направленную на подрыв перспектив переизбрания Трампа.

В то же время, с 2020 нет изменений и в предпочтении России, когда Москва провела ряд операций влияния в поддержку Трампа и была направлена на очернение Джо Байдена.

В комментарии CNN Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не преследует никаких целей и не занимается деятельностью, направленный на то, чтобы повлиять на выборы в США.

«Значительная часть таких обвинений характеризуется психологическими операциями, призванными искусственно активизировать избирательные кампании», - добавили в иранском представительстве.

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