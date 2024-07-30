Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах 30.07.2024, 8:29

Бизнесмен планирует открыть доступ к своей ДНК.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь он биологический отец более чем 100 детей. Об этом предприниматель написал в своем телеграм-канале вечером 29 июля.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Дуров.

Он пояснил, что 15 лет назад пара, которая не могла иметь детей, уговорила его стать донором спермы.

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», — заявил Дуров.

Создатель Telegram написал, что к 2024 году его донорский материал помог более чем «100 парам из 12 стран стать родителями».

«По крайней мере в одной из клиник до сих пор есть моя замороженная сперма для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — поделился Павел Дуров.

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