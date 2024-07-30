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Между «кадыровцами» и жителями Белгородской области РФ вспыхнул конфликт со стрельбой

  • 30.07.2024, 8:32
  • 7,438
Между «кадыровцами» и жителями Белгородской области РФ вспыхнул конфликт со стрельбой

«Разборки» показали на видео.

В России растет напряжение между россиянами и «кадыровцами», которые под предлогом боевых действий с Украиной заполонили территорию Белгородской области.

Номинально «кадыровцы» выполняют боевые задачи, однако на самом деле отсиживаются в тылу и развлекаются, участвуя в конфликтах с местными.

Одно из таких происшествий произошло накануне в Белгороде, где около 5:00 утра возле местного ночного клуба произошла потасовка между «кадыровцами» и россиянами. Один из участников разборок для убедительности подошел к своей машине и достал оттуда автомат.

Конфликт попал на видео очевидцев, передает dialog.ua.

В другой части области, в Валуйках, которые находятся недалеко от границы с Украиной, «кадыровцы» устроили танцы со стрельбой, снимая свои развлечения на видео.

Местным жителям это не понравилось, однако сделать ничего с подобными проявлениями силы и огнестрельного оружия россияне не могут.

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