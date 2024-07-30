Между «кадыровцами» и жителями Белгородской области РФ вспыхнул конфликт со стрельбой
- 30.07.2024, 8:32
- 7,438
«Разборки» показали на видео.
В России растет напряжение между россиянами и «кадыровцами», которые под предлогом боевых действий с Украиной заполонили территорию Белгородской области.
Номинально «кадыровцы» выполняют боевые задачи, однако на самом деле отсиживаются в тылу и развлекаются, участвуя в конфликтах с местными.
Одно из таких происшествий произошло накануне в Белгороде, где около 5:00 утра возле местного ночного клуба произошла потасовка между «кадыровцами» и россиянами. Один из участников разборок для убедительности подошел к своей машине и достал оттуда автомат.
Конфликт попал на видео очевидцев, передает dialog.ua.
В другой части области, в Валуйках, которые находятся недалеко от границы с Украиной, «кадыровцы» устроили танцы со стрельбой, снимая свои развлечения на видео.
Местным жителям это не понравилось, однако сделать ничего с подобными проявлениями силы и огнестрельного оружия россияне не могут.