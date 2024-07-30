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DW: Венгрия упростила условия въезда для белорусов

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  • 30.07.2024, 8:37
  • 5,380
DW: Венгрия упростила условия въезда для белорусов

И россиян.

Венгрия «без лишнего шума» упрощает условия въезда на свою территорию для граждан России и Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой «национальной карты». Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка обладателей «национальной карты» не проводится. Это уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Евродепутат в интервью RND подчеркнул, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки, когда власти РФ делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак - это неправильный путь.

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