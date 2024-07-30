Силы обороны Украины поразили ряд электроподстанций в Курской области РФ
- 30.07.2024, 8:44
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В Генштаб ВСУ подчеркнули, что продолжение следует.
В Курской области России украинские военные поразили электроподстанции врага. Об этом 29 июля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории РФ. В частности, недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Есть информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций», – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, по целям отработали силы и средства Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины и другие составляющие сил обороны, а перебои с электроснабжением были в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области.
«Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Указанные объекты, между прочим, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, которая перевозит вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии», – подчеркнули украинские военные.
Они пообещали, что «меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа».
«Продолжение следует», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.