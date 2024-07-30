День позора флота Путина Anti-Colorados, Defence-Line

30.07.2024, 8:50

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Скоро придется довольствоваться празднованиями на аквадискотеке.

Как известно, россияне сохранили свою традицию праздновать свой день флота в последнее воскресенье июля. Заметим, «праздник» этот не имеет какой-то твердой даты и потому – не знаменует собой какое-то славное событие, поскольку никаких славных событий совковый флот не имеет в принципе, только позорные и очень позорные. Единственное, что именно флоту приписывали в ходе Второй Мировой войны, так это что он был приведен в состояние полной боевой готовности и флотское ПВО начало отражать воздушные атаки Люфтваффе с первых минут войны. Вся остальная война оказалась сплошным и даже сказочным позором.

Особым позором покрыл себя Черноморский флот, который бросил все свои базы, в Одессе и Севастополе и смылся сначала в Новороссийск, а затем и в Батуми. И это при том, что Кригсмарине не имела в Черном море вообще ни одного своего боевого корабля. Тоже самое случилось и с Балтийским флотом, который бросил свои базы в Клайпеде и Таллине и смылся в Санкт-Ленинград. В балтийском море тоже не было немецкого флота. Впрочем, эти сказки оказались ровно того же качества, что и повесть о «ледовом побоище», налогового инспектора и одновременно – коллектора Ордынского хана – Александра Невского.

Это в том смысле, что придуманную «великую битву» на чудском озере, хорошо описали европейские летописи и согласно им, на самом деле это был налет небольшой – в пару десятков человек, группы гопников, во главе с Александром, на такую же мелкую группу противника. То, что из этого потом слепили, можно считать канонизированным анекдотом и не более. Хотя в скрепной и духовной помойке, эти анекдоты называются «житие», то есть фантазии о мнимых подвигах, совершенных заказанным церковным руководством. Жаль, писцы тогда еще ничего не знали о танках, а то Невский показал бы, как он, вместе с политруком Клочковатым, потопил 50 Леопардов.

Тоже самое и с «готовностью флота отразить». Дело в том, что ни сводки Люфтваффе, ни сводки Генштаба сухопутных сил, вообще никак не отметили наличие работы флотской ПВО. А начальник Генштаба Франц Гальдер был очень скрупулезным военным и кроме сводок, подаваемых фюреру, он вел свой дневник, где давал более расширенное и эмоциональное описание именно текущих событий и вел записи практически ежедневно. Так вот, в его дневнике тоже нет никакого упоминания о том, что большевистский флот сделал что-то, о чем следовало бы вспомнить.

Поэтому праздник и был намечен на «последнее воскресенье», а не на конкретную дату. Ну а последнее воскресенье июля – пора отпусков командного состава как флотских, так и сухопутных военных. Кроме того, в это время на отдых отправлялась и партийная элита. А как водится, этот отдых происходил в Крыму и в районе Пицунды, где были выстроены соответствующие правительственные комплексы, где могло находиться высшее военно-политическое руководство страны. Отсюда следует, что главные торжества, по поводу дня флота, проводились в Севастополе, куда руководство приезжало именно в этот день.

После аннексии Крыма, Путин возродил эту традицию и лично наблюдал за тем, как по севастопольской бухте ездят его корабли и запускают ракеты, которые часто превращались в торпеды. А в этом году было решено воздержаться от всех этих пышных и пафосных мероприятий. С одной стороны, все уже знают, что прошлым летом случилось с штабом черноморского флота и скорее всего – с его командующим, который после удара по штабу так и не появился на публике и его состояние оценивалось как «пациент скорее жив, чем мертв» или наоборот. Не появившись на публике он так и ушел в отставку и не исключено, что вперед ногами и задолго до соответствующего указа. Возможно – в один день со штабом.

Очевидно, что в такой ситуации товарищ Путин никогда не подвергнет свою шкурку даже малейшей опасности, а потому в отсутствии самого фюрера и его ближних холуев городить парад – не комильфо. Плюс к тому, ходят слухи о том, что во время одного из последних налетов, якобы, два дрона прилетели в его дворец под Геленджиком. Как оно там все обстоит на самом деле – неизвестно, но что-то нам подсказывает, что и сожженного аэродрома в Новофедоровке вполне достаточно для того, чтобы не заводиться с парадом. Оно и понятно, ведь торжества могут быстро перейти в другой формат, а именно – концерт Кобзона. И это хорошо, если в момент прибытия он будет исполнять «День Победы», а ведь может затянуть и «Не думай о мгновеньях».

Только это – не единственная причина, по которой парад отменили. Оно понятно, что никакой флотской славы предъявить не получится, но если даже на это наплевать, то что будет ездить пред ясны очи фюрера? Нет, оно конечно, можно выгнать паромы, буксиры и даже весельные шлюпки, но по протоколу, если парад проводится с участием первого лица, даже если это не лицо, а натурально – харя, то открывать парад обязан флагман флота. А как известно, настоящий флагман сейчас находится ниже уровня моря и крабы там уже открыли бар «Очень голубая устрица». Конечно, можно на шлюпке написать слово «Флагман», но так проблема не решится – точно.

Даже если такое нарисовать на борту парома, который осуществляет рейсы из Артбухты на Северную сторону, то и это будет не комильфо. Или если на палубу выгнать весь экипаж и приказать ему дать залп своими организмами, в знак приветствия фюрера, то и тут могут возникнуть нюансы. И речь тут не идет о том, что летом – парадная форма моряков имеет белый цвет, а у некоторых морских волков цвет парадной формы может измениться от излишнего усердия в залпировании, но совсем в другом. Всем же известно, что звание «флагман» именно на черноморском флоте звучит как проклятие и потому вряд ли кто-то решится написать такое на борту, чтобы не накликать беды.

А все потому, что боевые корабли давно покинули севастопольскую бухту и до последнего времени отважно прятались в Азовском море. Но после того, как по ним прилетело, они там набрались еще большей смелости и говорят, сейчас их уже наблюдают в Абхазии. Тем самым они уже почти полностью повторили «подвиг» своих предков по бегству на дальние дистанции. Правда, это еще не Батуми, поскольку тбилисские холуи хоть и уложили Грузию под Путина, но еще недостаточно раздвинули ей ноги. А с другой стороны, в Абхазию еще ничего не прилетало и там есть иллюзия безопасности.

Конечно, у Путина есть варианты и он мог бы принять парад на балтийском флоте, например. Там флагман еще держится на воде и все можно было бы сделать как надо. И тоже самое можно было бы проделать на северном флоте, с учетом того, что там крупных кораблей еще достаточно много. Но ситуация изменилась. С учетом того, что Финляндия уже вступила в НАТО, то кто его знает, что теперь может произойти и с этими двумя флотами. Тем более, что финны прекрасно помнят вот эту карту:

И она важна тем, что именно за это совок вышвырнули из Лиги наций. Так что тут есть о чем подумать. С другой стороны, Путин как-то лично погружался в батискафе за амфорами. В таком случае, он мог бы использовать лозунг «Можем повторить!», но и тут – не все хорошо, поскольку газопроводы в Балтийском море тоже были под водой, и это их не уберегло. Но мы обо всем этом так рассуждаем, будто он и не царь вовсе. В конце концов, Путин вполне может отметить день флота в аквадискотеке. Тем более, что в случае непредвиденной ситуации, в воде уже бурлят штатные пузырьки, так что никто, ничего и не заметит. Эту опцию ВСУ еще не отключили, так что можно пользоваться.

Anti-Colorados, Defence-Line

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