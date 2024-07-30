Мужчина достал потерянную шапочку пловчихи со дна бассейна на Олимпиаде и стал героем Игр 1 30.07.2024, 9:10

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Шапочку потеряла американская спортсменка Эмма Уэббер.

Мужчина в разноцветных плавках прыгнул в бассейн за шапочкой одной из участниц Олимпиады в Париже и стал героем первых дней Игр. Видео спасения шапочки стало вирусным в соцсетях, сообщает Reuters.

Этот эпизод, сбивший с толку зрителей на 15-тысячной арене, произошел между заплывами на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Когда мужчина направился к бассейну, на трибунах раздались свист и улюлюканье. Однако когда он нырнул в воду и вытащил белую шапочку, зрители быстро сообразили, что происходит, и громко его приветствовали.

Оказалось, что шапочку во время заплыва потеряла американская пловчиха Эмма Уэббер, а доставал ее из воды спасатель. Он помахал болельщикам, затем поправил плавки и ушел.

Тем временем представитель организаторов Игр пояснил, что такая ситуация — это обычное явление на соревнованиях по плаванию.

«Поскольку спасатели — единственные люди, помимо спортсменов, которые носят купальные костюмы, может быть, его попросили принести какой-либо предмет со дна бассейна перед следующим заплывом. В данном случае запрос был направлен спасателю, находящемуся ближе всего к объекту», — говорится в заявлении.

Представитель организаторов добавил, что спасатель не захотел называть своего имени, но американская комментаторы телеканала NBC дали мужчине прозвище «Боб — ловец шапочек».

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