Honda, Mitsubishi и Nissan объединятся в альянс 1 30.07.2024, 9:14

Три автогиганта будут совместно разрабатывать программное обеспечение и ИИ для авто.

Honda, Nissan и Mitsubishi планируют усилить сотрудничество. Три японских автогиганта объединятся в альянс. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

По его данным, корпорация Mitsubishi присоединилась к соглашению, которое в марте подписали Honda и Nissan. Это неудивительно, ведь 34% акций Mitsubishi принадлежит Nissan и два автопроизводителя активно сотрудничают и создают модели на общих платформах.

Основной целью нового объединения называют совместную разработку стандартизированного программного обеспечения и искусственного интеллекта для автомобилей. Это позволит сэкономит средства при создании новых моделей.

Стоит отметить, что Honda является вторым крупнейшим автопроизводителем в Японии (4,1 млн выпущенных авто за прошлый год), а Nissan — третьим (3,44 млн). Mitsubishi же выпустила 810 тыс. авто, то есть суммарно новый альянс будет производить более 8 миллионов машин в год и сможет бросить вызов Toyota.

К тому же, автопроизводители смогут дополнить друг друга. В частности, Mitsubishi и Nissan выпускают рамные пикапы, которые не производит Honda. Nissan успешно разрабатывает электрокары, а Mitsubishi — плагин-гибриды.

Детали сделки пока не разглашаются, однако рынок положительно на нее отреагировал. По данным Reuters, акции Mitsubishi Motors на бирже выросли в цене на 6,3%, Nissan — на 2,8%, а Honda — на 2,6%.

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