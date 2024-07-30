Проходной балл на стоматолический факультет в БГМУ составил 395 баллов 30.07.2024, 9:41

При этом от 60% до 80% бюджетных мест занято «целевиками».

Самый высокий проходной балл на бюджет в Белорусском государственном медицинском университете сложился на стоматологическом факультете, сообщил БелТА ответственный секретарь приемной комиссии Андрей Гиндюк.

«Мы зачислили абитуриентов на бюджетную форму обучения. Как и планировалось, в этом году акцент сделан на целевой набор. От 60% до 80% бюджетных мест занято абитуриентами, зачисленными по целевому направлению. Оставшиеся места заняли ребята в зависимости от количества баллов, набранных на ЦТ или ЦЭ», — сказал Андрей Гиндюк.

Он уточнил, что самый высокий проходной балл на стоматологическом факультете — 395. На лечебном факультете проходной балл — 376, фармацевтическом — 375. Немного меньше на педиатрическом — 362 и медико-профилактическом факультете — 316.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии, довольно высокие проходные баллы в военно-медицинском институте. Прошло семь конкурсов в зависимости от запросов силовых министерств и ведомств.

Сейчас, как отметил Андрей Гиндюк, продолжается набор на платную форму подготовки. Заявления принимаются до 1 августа. Уже сейчас видно, что количество желающих выше, чем количество мест.

«Видим предварительный балл, но ожидаем, что в последние дни еще возможно движение. Ребята, которые сомневаются, могут донести документы, определиться с факультетом», — сказал он, добавив, что зачисление на платную форму подготовки планируется 2 августа.

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