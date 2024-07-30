«Резервы РФ отхаркиваются кровью, пехоту не жалеют» 30.07.2024, 9:47

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Офицер ВСУ рассказал о боях под Торецком.

Оккупанты после получения спонтанного успеха на Торецком направлении накапливают и подтягивают резервы. Потери у россиян огромные - сотни погибших в день. Впрочем, поток штурмовых групп не уменьшается, он стабильно большой.

Об этом заявил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младший лейтенант Станислав Краснов в интервью Radio NV. По словам военного, россияне делают ставку на прорыв нашей линии обороны.

«Резервы однозначно продолжают подтягиваться. Не только пехотные - здесь накоплено огромное количество артиллерии, авиация работает. Десятки КАБов ежедневно сбрасываются и по позициям обороны, и по тылу, по логистическим позициям. Они пытаются разбить наши коммуникации в тылу. Но попадают в большинстве случаев по гражданским, которые находятся в Торецке. Возможно, кто-то там еще живет. Уничтожили все дома, которые были в Торецке, в основном КАБами», - отметил Краснов.

Он добавил, что по другим средствам тоже видно, что уменьшения нет. Они все наращивают и наращивают.

Отдельно Краснов прокомментировал мнение многих украинских и западных аналитиков, что оккупанты там продвинулись, но еще будут отхаркивать кровью, потому что и сложный ландшафт, и терриконы, и промышленные районы, железнодорожные валы, это также очень непростые рубежи для штурма.

«Кое-где - да, действительно, местность играет нам на руку, но не везде. Не могу сказать, что прямо вся наша линия обороны такая очень благоприятная для нашей обороны. Относительно того, что оккупанты будут отхаркивать кровью, они постоянно отхаркивают кровью, потому что несут огромные потери. Но кажется, что им плевать на эти потери, они не берегут свою пехоту», - сказал Краснов.

Впрочем, воин отметил, что иногда это не совсем их пехота, потому что кроме того, что они используют большое количество зеков в ЧВК, они также используют большое количество принудительно мобилизованных с оккупированных территорий.

«Они принудительно мобилизуют мужское население и в Донецке, и в Луганске. Тех людей, которые, возможно, были абсолютно аполитичны, не думали о войне и ни во что не вмешивались. Сейчас они брошены как пушечное «мясо» на нас, они гибнут тысячами. Оккупанты совсем не жалеют их, тратят как патроны, какие-то снаряды для артиллерии. К сожалению, такая ситуация происходит», - добавил он.

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