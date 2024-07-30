Эксперт: Трамп выдвинет Путину ультиматум в безапелляционной форме

Эксперт: Трамп выдвинет Путину ультиматум в безапелляционной форме11
- 30.07.2024, 10:05
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В случае победы на выборах политик предложит очень простую схему.
Российский юрист и оппозиционер Марк Фейгин рассказал, какого рода мирный план готов вскоре предложить Трамп Украине и России. Поскольку Трамп бизнесмен, а не политик, то именно с этой позиции он и действует, сообщил Марк Фейгин.
Экс-президенту США, который лелеет надежды снова стать главой Белого дома, важно закончить войну в Украине, но сделать это на своих условиях.
Об этом Марк Фейгин рассказал в интервью для Дмитрия Гордона на канале YouTube.
Российский оппозиционер высказал свое мнение по поводу того, что собирается Э: «Что предложит ему Трамп в моем представлении, как я себе это представлю? Я считаю, что Трамп предложит очень простую схему чисто бизнесовую, при которой скажет: «Ты же занимаешь там 20% территорий? Вот это тебе 20% территорий, а 80% уходят навсегда, и мы это даже не обсуждаем». Никакого суверенитета, никакого нейтралитета, ничего. 20% никто не признает частью территории России, но они будут оккупировать эту территорию, а остальные 80% не должны быть в нейтральном статусе, во внеблоковом статусе: они должны свой суверенитет в полном объеме осуществлять. Я имею в виду Украину, официальный Киев».
После этого Марк Фейгин объяснил, почему Кремль не согласится на «мирный план» Трампа: «Это путь однозначно в НАТО и везде. Именно это и предложит Трамп, и Путин от этого откажется. Санкции он может снять в обмен на это. Это опция, которая может быть предложена, но Путин откажется. Почему? Потому что это значит, что он проиграл, ведь 80% гигантского восточно-европейского славянского навсегда прощаются с Москвой, и сделать больше ничего нельзя будет, ничего».
«Что касается 20% оставшихся территорий, то это еще, знаете... Мы всякое видели: сегодня ваше стало наше. Да, на это уйдет больше времени, для этого нужно ждать хаоса в самой России, но это не навсегда», - подытожил юрист.