В Беларуси эксплуатируют детей с оккупированных территорий Украины 4 30.07.2024, 10:20

4,514

Лукашист Талай использует детский труд.

Фонд лукашиста Алексея Талая вывозит детей с оккупированного Донбаса в Беларусь якобы на «оздоровление». В Cети появилось видео, где эти дети… работают на ремонте бывшей усадьбы Романовых под Борисовом.

Именно там Талай хочет организовать «реабилитационный» центр своего фонда.

Борисовчане в комментариях возмущены эксплуатацией детей и тем, что они работают без элементарных защитных средств — без перчаток и респираторов. Но с московским священником.

«Талай показал своё истинное отношение к детям. Вряд ли дети с временно оккупированных территорий, у которых Россия похитила детство, мечтали провести каникулы, строя усадьбу самовлюблённому лукашисту. И пренебрежение мерами безопасности может аукнуться на хрупком детском здоровье. Талай хочет дополнить список своих преступлений статьёй за использование детского труда», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com