В Беларуси эксплуатируют детей с оккупированных территорий Украины4
- 30.07.2024, 10:20
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Лукашист Талай использует детский труд.
Фонд лукашиста Алексея Талая вывозит детей с оккупированного Донбаса в Беларусь якобы на «оздоровление». В Cети появилось видео, где эти дети… работают на ремонте бывшей усадьбы Романовых под Борисовом.
Именно там Талай хочет организовать «реабилитационный» центр своего фонда.
Борисовчане в комментариях возмущены эксплуатацией детей и тем, что они работают без элементарных защитных средств — без перчаток и респираторов. Но с московским священником.
«Талай показал своё истинное отношение к детям. Вряд ли дети с временно оккупированных территорий, у которых Россия похитила детство, мечтали провести каникулы, строя усадьбу самовлюблённому лукашисту. И пренебрежение мерами безопасности может аукнуться на хрупком детском здоровье. Талай хочет дополнить список своих преступлений статьёй за использование детского труда», — пишет читатель сайта Charter97.org.