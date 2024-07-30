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В Беларуси эксплуатируют детей с оккупированных территорий Украины

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  • 30.07.2024, 10:20
  • 4,514
В Беларуси эксплуатируют детей с оккупированных территорий Украины

Лукашист Талай использует детский труд.

Фонд лукашиста Алексея Талая вывозит детей с оккупированного Донбаса в Беларусь якобы на «оздоровление». В Cети появилось видео, где эти дети… работают на ремонте бывшей усадьбы Романовых под Борисовом.

Именно там Талай хочет организовать «реабилитационный» центр своего фонда.

Борисовчане в комментариях возмущены эксплуатацией детей и тем, что они работают без элементарных защитных средств — без перчаток и респираторов. Но с московским священником.

«Талай показал своё истинное отношение к детям. Вряд ли дети с временно оккупированных территорий, у которых Россия похитила детство, мечтали провести каникулы, строя усадьбу самовлюблённому лукашисту. И пренебрежение мерами безопасности может аукнуться на хрупком детском здоровье. Талай хочет дополнить список своих преступлений статьёй за использование детского труда», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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