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«Двор с кленами начал превращаться в футбольное поле»

  • 30.07.2024, 10:32
  • 1,286
«Двор с кленами начал превращаться в футбольное поле»
иллюстративное фото

Белоруска поделилась реакцией на разгул стихии.

Лукашисты отрапортовали, что после урагана заготовили 3,2 тыс. кубометров древесины – это приблизительно поезд из 20 вагонов, пишет читательница сайта Charter97.org:

— А мне такая новость — как ножом по сердцу. Это насколько менее зелеными станут наши города!

Вспомнилась мне гроза в нашей родной зеленой Серебрянке. Налетел ветер и повалил огромное количество деревьев. И на моих глазах наш двор с кленами начал превращаться в футбольное поле! Конечно же, деревья убрали, «ватники» порадовались, мол, наконец здесь сделают хорошие парковки при доме. Ведь прежней причиной отказа была именно естественная преграда — деревья.

Так парковку действительно сделали огромную — на весь двор. Вот только шлагбаум никто не поставил, и поэтому в наш двор из пятиэтажек подвинулись автомобилисты с высоток. А жители нашего двора так и не обрели себе гарантированных мест. Зато теперь любуются не листьями, а крышами легковушек, да и дышатавтомобильными газами.

Так и жители Мозыря: раньше в жару ходили под сенью деревьев, а теперь будут млеть на солнце. Ведь убрать дерево с бензопилой — 10 минут, а вот посадить новое и подождать, когда вырастет – десятилетие. А посадят ли новые деревья? Поживем — увидим.

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